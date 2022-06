Nach der PFOS-Verseuchung: 3M darf einen Teil seiner Produktion wieder aufnehmen

Das US-Chemieunternehmen 3M darf einen Teil seiner Produktionsprozesse am Standort Zwijndrecht bei Antwerpen wieder aufnehmen. Laut Flanderns Umweltministerin Zuhal Demir (N-VA) kann das aber nur möglich sein, „insofern man dort die Umwelt und die Gesundheit nicht in Gefahr bringt.“ Produktionsbereiche, in denen das nicht der Fall ist, bleiben stillgelegt.