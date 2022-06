Terrorprozess nach den Anschlägen auf Brüssel: 600 Kandidaten für das Schwurgericht

600 Personen haben in den letzten Tagen ein Schreiben erhalten, nach dem sie möglicherweise zu den Geschworenen zählen, die im Prozess zu den Terroranschlägen vom 22. März 2016 urteilen müssen. Das Schwurgerichtsverfahren wird in der zweiten Jahreshälfte beginnen und soll 6 bis 9 Monate lang dauern. In dieser Zeit können die Geschworenen ihr normales Leben, auch das berufliche Leben, nicht mehr führen. Sie müssen also alles neu organisieren. Inzwischen laufen die Absagen ein, doch das ist nicht so einfach.