Verlängerung der Laufzeit der AKW: "Verhandlungen mit Engie schwierig“

Die Energieministerin betonte auch die Notwendigkeit einer schnellen Entscheidung der flämischen Regierung in der Ventilus-Frage, die sich auf die neue Hochspannungsleitung in Westflandern bezieht, über die Offshore-Windenergie an Land geleitet werden soll. Experten zufolge sollten die neuen Hochspannungsleitungen oberirdisch verlaufen, doch die betroffenen Gemeinden in Westflandern lehnen dies ab.

Tinne Van der Straeten weist darauf hin, dass eine "Ausgleichspolitik ein integraler Bestandteil der Energiepolitik" sei. Ein Aufschub sei keine Option, stellt sie klar. "Wir müssen die Energiewende beschleunigen und dürfen sie nicht verzögern. Eine Verzögerung der Entscheidung könnte die Versorgungssicherheit gefährden", warnt sie.

"Die Realisierung des Ventilus-Projekts stellt sicher, dass billige Windenergie unsere Haushalte und Unternehmen erreicht. Das ist gut für den Geldbeutel der Flamen und schlecht für Wladimir Putin, denn es bedeutet, dass wir das russische Gas loswerden. Deshalb ist es notwendig, dass die flämische Regierung schnell eine Lösung findet", schloss die Ministerin.