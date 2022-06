Am Samstagabend: Sechs Schüsse auf einen Mann in der Brüsseler Innenstadt

Die Polizei wurde gegen 20.20 Uhr über die Notrufnummer 100 über Schüsse in der Brüsseler Innenstadt informiert. Um den De-Brouckère-Platz wurde ein Sicherheitsperimeter eingerichtet.

"Die Notdienste waren sofort vor Ort. Bei unserer Ankunft stellte sich heraus, dass es nur ein Opfer gab. Es wurde in einem besorgniserregenden Zustand ins Krankenhaus gebracht", sagte die Sprecherin der Brüsseler Polizei, Ilse Van de Keere. Momentan schwebt er noch immer in Lebensgefahr

Die Umstände des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Brüssel hat den Fall an sich gezogen. Die Polizei setzt nach eigenen Angaben alle Hebel in Bewegung, um den oder die Urheber der Schüsse zu finden.

Der Bürgermeister von Brüssel, Philippe Close (PS, frankophone Sozialisten), reagierte in den sozialen Medien: "Nach den Schüssen in der Brüsseler Inenenstadt möchte ich meine Unterstützung für die Polizei bestätigen, die sofort am Ort des Geschehens war. Die Täter müssen sofort aus dem Verkehr gezogen werden. Brüssel ist eine offene Stadt, in der sich jeder sicher fühlen sollte", schrieb er.