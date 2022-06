Belgische Delegation ist nach einer intensiven Wirtschaftsmission in den USA heimgekehrt

Die belgische Delegation landete am Dienstag in New York. Dort drehten sich die Gespräche vor allem um das Thema Gastronomie, mit großen Spielern wie der weltgrößte Bierbrauer AB InBev (dessen Stella-Bierverkäufe in drei Jahren auf einem amerikanischen Markt mit 325 Millionen Menschen um 10 % gestiegen sind) und kleineren wie der Brauerei der Abtei Val-Dieu, die ein halbes Dutzend Verträge während der ganzen Mission unterzeichnet hat.

Die Vereinigten Staaten bleiben mit Abstand das wichtigste Fernausfuhrziel für die belgische Lebensmittelindustrie mit einem Umsatz von 700 Millionen Euro, stellt der Branchenverband Fevia fest. So stiegen die belgischen Lebensmittel- und Getränkeexporte in die "States" von 459 Millionen Euro im Jahr 2014 auf 764 Millionen Euro im Jahr 2019, was einem Anstieg um 66 % in fünf Jahren entspricht.

Nach der Hauptstadt besuchte die Prinzessin die Vereinten Nationen, um den Hafen von Antwerpen und den Flughafen Lüttich zu unterstützen, die ein gemeinsames belgisches Schaufenster für die logistische Unterstützung von humanitären Programmen der UNICEF, des Welternährungsprogramms (WFP) oder des Covax-Systems bieten, das zu Beginn der Corona-Pandemie eingerichtet wurde, um einen gerechten Zugang zu Impfstoffen in der ganzen Welt zu gewährleisten.