Bürgermeisterin von Molenbeek will Asylzentrum schließen. Staatsekretär Mahdi bittet um Rücksprache

Bürgermeister Moureaux sieht das jedoch anders. Das Asylzentrum Sebrechts befinde sich in einem Wohngebiet und Molenbeek unternehme bereits große Anstrengungen in der Asylfrage, argumentierte sie. "Vor fünf Monaten wurde in Molenbeek bereits ein Asylzentrum mit einhundert Betten eröffnet", so der Sprecher der Bürgermeisterin.

"Wir tragen also bereits unseren Teil dazu bei. Außerdem befindet sich das 'Klein Kasteeltje' (das Asylbewerberzentrum in Brüssel, Anm. d. Red.) ebenfalls an unserer Gemeindegrenze. Dies ist ein extrem dicht besiedeltes Gebiet mit allen damit verbundenen sozialen Problemen. Dieses neue Asylzentrum kann wirklich nicht zusätzlich eingerichtet werden", heißt es. "Wir tun bereits genug."

Der Staatssekretär für Asyl und Migration Sammy Mahdi (CD&V, flämische Christdemokraten, Foto) bedauert den Kommunikationsstil, wie in seinem Umfeld zu hören ist. Sein Büro ließ wissen, man wolle man mit Bürgermeisterin Moureaux in einen Dialog treten. Die Verweigerung der Aufnahme von Asylbewerbern, gerade wenn ausreichen Unterbringungsmöglichkeiten fehlten, sei "ziemlich seltsam" und "nicht verständlich".