Kommende Woche heiter und immer wärmer: ab Freitag 30°

In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf 5°C bis 10°C in den höheren Lagen und 10°C bis 15°C in den übrigen Landesteilen. Vereinzelt sind im Landesinnern und im Norden auch Niederschläge möglich.

Die neue Woche beginnt mit recht sonnigem Wetter. In den nördlichen Landesteilen und an der Nordflanke der Ardennen kann es jedoch noch einige Wolken geben. Leichte örtliche Schauer sind weiterhin möglich.

Im Laufe des Montags wird es überall trocken mit sonnigen Abschnitten. Die Höchsttemperaturen schwanken zwischen 16°C und 17°C an der Küste und in den Ardennen und 20°C in den Kempen der Provinzen Antwerpen und Limburg und im äußersten Süden der Provinz Luxemburg.

In den folgenden Tagen werden die Temperaturen weiter ansteigen. Die aktuelle KMI-Prognose sieht Temperaturen zwischen 20°C und 25°C am Dienstag, 22°C bis 27°C am Mittwoch und Donnerstag und 27°C bis 30°C am Freitag und Samstag vor.