Nations League: Belgiens National-Elf, die Roten Teufel, konnte sich nicht gegen Wales durchsetzen

"Das späte Tor ist schade. Wir hätten hier gerne gewonnen. Die Niederlande haben einen Vorsprung, aber es ist noch nicht vorbei. Es sind noch drei Spiele zu spielen und wir haben noch eine Chance", sagte Kevin De Bruyne (Foto unten) in einem Interview mit VRT-Sporza.

Die Saison ist für den Spieler jedoch vorbei, da ihm der Nationaltrainer eine Pause verordnet hat. "Es gab heute ein paar Veränderungen und wir hatten am Anfang ein paar Schwierigkeiten, aber wir haben trotzdem einen Teil der zweiten Halbzeit kontrolliert. Wir haben nur in der Schlussphase vergessen, Fußball zu spielen. Mit all den Auswechslungen war es sicherlich nicht die schlechteste Leistung, aber wir hätten das Spiel gewinnen müssen".

Wales bleibt also das Sorgenkind der Roten Teufel. "Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Aber wir haben viele Male gegen sie gespielt, Spiele, in denen wir viele Wechsel vorgenommen haben. Die letzten drei oder vier Male haben wir gegen sie nicht mit unserer Stamm-Elf gespielt. Mit unseren elf stärksten Spielern könnten wir gegen sie gewinnen, da bin ich mir sicher. Aber diese Wechsel sind unvermeidlich, wenn man vier Spiele in zehn Tagen hat".