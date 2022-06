Tödlicher Verkehrsunfall in Gent: Auto landet in der Leie, Fahrer kommt ums Leben

In Gent starb am frühen Sonntagmorgen ein 29-jähriger Mann, nachdem sein Auto in die Leie gestürzt war. Der Unfall ereignete sich gegen 6 Uhr morgens in einer scharfen Kurve auf dem Nieuwebrugkaai. "Er war der einzige Insasse des Wagens, andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt", erklärte ein Polizeisprecher. Ob der Fahrer zu schnell gefahren ist, wird derzeit untersucht.