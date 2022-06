2008 waren es mehr als 100, im letzten Jahr nur noch einer: Banküberfälle in Belgien fast Geschichte

Laut den Daten, die wir auf der Website der Bundespolizei gefunden haben, gab es im vergangenen Jahr nur einen Raubüberfall in Gilly bei Charleroi. Am 16. Dezember 2021 meldete die Polizei einen bewaffneten Raubüberfall auf die dortige CPH-Bankfiliale an der Chaussée Impériale. Die Täter nahmen die Angestellten der Bankfiliale als Geiseln und flohen mit einer Geldsumme. Bevor sie flohen, versuchten sie, ihre Spuren zu verwischen, indem sie in der Bankfiliale Feuer legten.