Brüsseler Archäologen forschen nach der Vergangenheit und der Zukunft der belgischen Küste

Testerep ist der Name einer Halbinsel, die sich einst von Westende bis Ostende erstreckte. Vor rund 1.000 Jahren war diese Halbinsel vom Festland noch durch eine breite Gezeitenrinne getrennt. Vermutlich sind seinerzeit bereits die ersten Deiche errichtet worden. Am östlichen Ende dieser Landzunge entstand 1266 der älteste Teil von Ostende, doch 1394 wurde diese Stadt von einer schwerem Sturmflut vollständig weggespült. Das war der „Sankt-Vinzenz-Sturm“ vom 22. Januar 1394.

Die Halbinsel erstreckte sich in etwa von der Mündung der Yzer (in Niederländisch Ijzer) über Westende, Middelkerke, Raversijde und Mariakerke bis Ostende. Dies ist auch das Gebiet, dass die „Testerep“-Forscher und -archäologen in Augenschein nehmen werden. Übrigens, durch diese Wattlandschaft ist möglicherweise der Name Flandern (Vlaanderen) entstanden. Aus dem urgermanischen „flaumaz“ entstand nach und nach via „flamdra“ und „flandria“ „vlaanderen“, was nichts anderes als „überströmtes Land“ bedeutet…

Die Forscher schauen 5.000 Jahre zurück

Diese archäologischen Forschungen befassen sich mit den letzten 5.000 Jahren dieses Küstenstreifens, denn innerhalb dieses Zeitraums zeigte sich ein konstanter Anstieg des Meeresspiegels, bis auf das vergangene Jahrhundert, wo sich dies beschleunigte und die bis dahin gehende Konstanz quasi abgebrochen wurde. In dieser Zeit entwickelte sich die Küste vor Ostende von einer natürlichen Landschaft zu einer vollständig von Menschenhand konstruierten Küstenlinie (unser Foto oben zeigt die Bebauung von Ostende, wie es heute aussieht).

„Wir wollen unter anderem wissen, wie weit sich Testerep einstmals in der See ausstreckte, wie sich die Position der Küstenlinie und der Gezeitenrinnen entwickelt hat und welchen Impakt das Schließen dieser Rinnen durch den Menschen auf die natürlichen Erosions- und Sedimentationsprozesse hatte“, sagt die VUB-Archäologin Soetkin Vervust zu den Forschungsvorhaben.

Küstenschutz?

Die Forschungsarbeiten werden sowohl an Land, als auch auf See durchgeführt. Dabei werden die bereits bestehenden Daten über die natürlichen und die menschlichen Elemente in dieser Landschaft inventarisiert und es werden entsprechende neue Daten gesammelt.

Ingenieure aus dem Bereich Wasserbau werden aufgrund dieser Daten über mathematische Modelle erforschen, welche Faktoren zur Entstehung der Halbinsel Testerep und zu deren Verschwinden geführt haben. Dies geht auch mit 3D-Simulationen einher, die die dazugehörende Landschaftsevolution deutlich machen sollen. „Diese Daten sollen uns ermöglichen, sinnvolle Maßnahmen zum Küstenschutz vorstellen zu können, die in der Zukunft Bestand haben sollen“, so Vervust dazu.