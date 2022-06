Der Nottebohm-Saal der Antwerpener Kulturerbe-Bibliothek wird bald für Publikum zugänglich

Seit einigen Tagen haben Touristen und die Antwerpener selber die Möglichkeit, an Führungen im Nottebhom-Saal der Kulturerbe-Bibliothek Hendrik Conscience teilzunehmen. Dies ist eine einmalige Möglichkeit, denn eigentlich ist dieser Saal für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Dieser Saal, wohl einer der schönsten historischen Räume in Antwerpen und eigentlich auch in ganz Flandern, wurde der Stadt im 19. Jahrhundert von der deutschen Familie Nottebohm geschenkt.