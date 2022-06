Die Brüsseler Feuerwehr befreit eine Frau aus einem 10 Meter tiefen Brunnen im eigenen Garten

In der Notrufzentrale der Brüsseler Feuerwehr ging am Sonntagabend gegen 19 Uhr 35 ein Notruf von Nachbarn einer Frau ein, die in einen Brunnenschacht in ihrem eigenen Brunnen gefallen sein sollte. Die Feuerwehr eilte zu der angegebenen Adresse in der Jozef II.-Straat und entdeckte die Frau tatsächlich in dieser misslichen Lage.

Daraufhin wurden das Kletterteam der RISC-Mannschaft (Rettung unter besonderen Umständen) und ein Notarzt herbeigerufen. Der Brunnen befand sich unter der Terrasse des Anwesens. Die Frau, etwa 50 Jahre alt, war vertikal in den Schacht gefallen und hatte sich unter anderem die Beine gebrochen.

Nach Angaben der Feuerwehr blieb sie während der gesamten Rettungsaktion bei Bewusstsein. Die RISC-Kletterer hoben die Frau mithilfe von Spanngurten aus dem Brunnen und der Notarzt konnte sie zum Transport ins Krankenhaus stabilisieren. Wie sie allerdings in den Schacht stürzen konnte, ist noch unklar.