Erster selbstfahrender Shuttlebus in Flandern befördert Personen und Pakete

„Wir sollten solch einen Shuttlebus für zwei Dinge einsetzen“, so Vanmarcke: „Einerseits um Menschen zu befördern, die z.B. an einer Bushaltestelle ausgestiegen sind und zu einem Unternehmen gehen müssen. Andererseits wollten wir aber auch Pakete damit ausliefern können. Das geschieht mit Automaten von bpost (die belgische Post (Red.)), die in diesem Fahrzeug stehen. Die Leute im Gewerbegebiet können ein Zeitfenster angeben und dann kommt der Shuttlebus vorbei. Dann können sie ihre Sendung aus dem Locker holen oder dabei aufgeben.“

Dieser Shuttlebus ist eine Premiere in Flandern und sein Einsatz findet im Rahmen eines europäischen Pilotprojekts statt, wie die Mobilitätsschöffin von Mechelen ergänzt: „Verschiedene Simulationen haben ergeben, dass selbstfahrende Autos weniger Unfälle verursachen und dass mit ihnen weniger Staus entstehen. Wenn dies hier gut verläuft, wollen wir es an Stellen ausprobieren, an denen mehr Verkehr ist.“

Noch sei man dazu verpflichtet, einen Begleiter im Schuttlebus mitfahren zu lassen, der im Falle des Falles eingreifen kann: „Vorteil ist, dass diese Person nicht per se der Fahrer sein muss. Das Fahrzeug kann mit einer Fernbedienung bewegt werden.“ Die Stadt Mechelen wird dieses Projekt für die Dauer von zwei Monaten testen. Auf Basis der gesammelten Erfahrungen der Nutzer und der Unternehmen aus dem Gewerbegebiet Mechelen-Nord wird das Projekt am Ende bewertet.