Historisch, aber auch verpasste Chancen: Was wir von der Kongoreise von König Philippe in Erinnerung behalten sollten

Auch die Themen, wie man in Zukunft anders miteinander umgehen kann, waren gut gewählt. Im Kongo treffen viele weltweite Probleme und Lösungen aufeinander, wie z. B. im Bereich der nachhaltigen Energie und der Ökosysteme. In Zusammenarbeit mit belgischen Universitäten haben kongolesische Forscher auch viel Wissen über die Gesundheitsversorgung erworben. Dies kann nun im Falle neuer Epidemien von Nutzen sein, die dann gemeinsam bekämpft werden können.

Das bringt mich zum nächsten Aspekt: Respekt. Im Vorfeld hatte ich mich gefragt, wer und wie der König und die Königin zu den Kongolesen sprechen würden. Zu lange wurden diese nach dem Kolonialismus mit Herablassung und Mitleid behandelt. Dieses Mal sprach das Königspaar mit den Menschen und nicht über sie.

Ein gutes Beispiel war das Speed-Dating mit Frauen aus der Zivilgesellschaft in Kinshasa. Dort saßen der König und die Königin, Präsident Tshisekedi und die belgischen und kongolesischen Minister zwischen den Frauen am Tisch. Sie hörten sich ihre Ideen über die Notwendigkeit von mehr Frauen in der Politik und ihre Meinungen über sexuelle Gewalt an. Auf diese Weise gewannen die Frauen an Respekt und Selbstwertgefühl. Das Gleiche geschah an der Universität von Lubumbashi, wo der König die jungen Leute als den Reichtum des Kongo bezeichnete, auch wenn die Rede wenig Begeisterung auslöste. Im Panzi-Krankenhaus in Bukavu ergriff die Königin das Wort, was bei einer gemeinsamen Reise ungewöhnlich ist. Sie sah den Frauen direkt in die Augen und sagte ihnen, sie bewundere ihre "Stärke, ihren Mut und ihre Würde". Es war wirklich ein bewegender Moment.