Kamerabilder zeigen, wie ein Pfleger eines Antwerpener Krankenhauses von einem "Patienten" angegriffen wird

Ein Pfleger des Jan Palfijn-Krankenhauses ist in der vergangenen Nacht von einem „Patienten“ angegriffen worden. Der angegriffene Pfleger - Stef Vanlee - ist in Flandern bekannt, weil er in einer TV-Reality-Serie mitspielt. Vanlee sagte: „Der man kam herein, fuhr mit einem Rollstuhl umher und als ich in fragte, ob er Hilfe brauche, lachte er mich aus und schlug mich.“