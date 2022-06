Dreifachmord bei Löwen: Verhaftete wieder freigelassen - Opfer mit zahlreichen Messerstichen ermordet

Es ist noch nicht klar, wer der Mann und die Frau sind und was genau sie mit dem Fall zu tun haben. Die Staatsanwaltschaft kann nicht bestätigen, dass die beiden mit den Opfern bekannt waren. Sie wurden am Montagmorgen in zwei verschiedenen Wohnungen festgenommen und werden nun von der Polizei befragt. Am Nachmittag wurde bekannt, dass die beiden Personen nach ihren Verhören aber wieder freigelassen wurden.

Am Freitagabend wurden in einem Haus in Kessel-Lo drei Leichen gefunden. Es handelte sich um die Leichen einer 54-jährigen Frau, die in dem Haus wohnte, ihres 23-jährigen Sohnes, der mit ihr dort lebte, und eines 47-jährigen Freundes der Familie. Alle drei Opfer waren durch Messerstiche getötet worden. Die Obduktionen der Leichen werden derzeit durchgeführt.