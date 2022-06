Nationalbank: Preise steigen nach dem Sommer langsamer, hohe Staatsverschuldung problematisch

Die Nationalbank bezeichnet den starken Anstieg der Energiepreise als "eine große Verarmung für die belgische Wirtschaft". Die Haushalte bleiben weitgehend verschont. In den letzten Jahren sind die Gehälter von Arbeitern und Angestellten bereits mehrfach an die gestiegenen Lebenshaltungskosten angepasst worden.

Wer zahlt also den Preis? "Der starke Anstieg der Lohnkosten belastet die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen", warnt die Nationalbank. Die meisten Länder verfügen nämlich nicht über eine automatische Indexanbindung an die gestiegenen Lebenshaltungskosten. So steigen die Löhne in Belgien stark an, in den Nachbarländern jedoch nicht - oder erst später -. Die Unternehmen haben dort also mehr Spielraum, und das macht sie wettbewerbsfähiger.

Die Familien sind nicht völlig aus dem Schneider, da bestimmte Familien, insbesondere aus der unteren Mittelschicht, betroffen sind. Oft handelt es sich dabei um Menschen, die "wenig" verdienen, aber zu viel, um z. B. einen Sozialtarif für Energie in Anspruch nehmen zu können.