Nick Cave besucht Antwerpener Frittenbude: "Er bestellte unsere hausgemachte Pilzkrokette"

Am Sonntag trat Nick Cave mit seiner Gruppe 'The Bad Seeds' bei einem Festival in den Niederlanden auf. Am Tag vor dem Auftritt beschloss er, einen Ausflug nach Antwerpen zu machen. Nach einem Tag Stadtbesichtigung beschlossen er und sein Gefolge, die lokale Küche zu genießen, und was ist belgischer als Pommes frites von einem lokalen "Frituur", wie die Pommesbuden hierzulande heißen?

Leonard Glazema war überrascht und erfreut, Nick Cave in seiner Frittenbude begrüßen zu dürfen. Glazema erwartet nun einen Ansturm auf seine hausgemachten Pilzkroketten, nachdem bekannt geworden ist, dass Nick Cave eine davon gegessen hat.

"Wir wissen nicht genau, warum er unsere Pommesbude ausgewählt hat, aber es ist eine große Ehre. Anscheinend war ein Belgier bei ihm. Vielleicht hat er uns empfohlen, weil wir in Antwerpen ziemlich bekannt sind. Wir haben einmal eine Auszeichnung für unseren Eintopf erhalten", so Glazema noch gegenüber VRT Radio 2.