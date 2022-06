Zwei Ausstellungen zu Vivian Maier: Das Kindermädchen, das posthum zur weltberühmten Fotografin wurde

Vivian Maier (1926-2009) arbeitete sein Beginn der 1950er Jahre in New York und Chicago als Kindermädchen und als Hausmädchen. In ihrer Freizeit aber fotografierte sie quasi alles, was sie in ihrer Umgebung sah. Doch erst nach ihrem Tod wurden ihr Talent und ihr Werk bekannt. 2007, als ihr Besitz nach öffentlich versteigert wurde, wurde ein Autor aus Chicago zufällig fündig. Dabei kamen zahllose Fotos, Negative und noch nicht entwickelte Filmstreifen zutage, die heute als fotografischer Schatz gelten und die Vivian Maier heute zu einer weltberühmten Fotografin machen. Jetzt laufen zwei Ausstellungen zu ihrem Werk in Belgien: Eine im Bozar in Brüssel und eine in der Galerie Fifty One Too in Antwerpen.