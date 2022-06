16 Jahre nach dem "Fallschirmmord": Täterin kommt unter Auflagen frei

Els Clottemans wurde 2010 nach dem Mord an ihrer Freundin und Nebenbuhlerin Els Van Doren zu 30 Jahren Haft verurteilt. Die Verurteilte soll den Fallschirm ihres Opfers manipuliert haben, wodurch diese am 18. November 2006 während eines Sprungs aus 4.000 Metern Höhe ums Leben kam, weil sich ihr Schirm nicht öffnete. Offenbar waren beide Frauen gleichzeitig mit dem gleichen Mann liiert, ebenfalls ein Mitglied des Fallschirm-Sprungvereins, in dem Opfer und mutmaßliche Täterin aktiv waren.

Els Clottemans war im Gefängnis von Gent inhaftiert und zweimal wurde deren Ersuchen, die Haftanstalt zum Zwecke einer Ausbildung verlassen zu können, abgelehnt. Seit Oktober 2021, nach rund 10 Jahren Haft, darf sie aber einer Ausbildung folgen und ihr wurden zwei Wochenenden Hafturlaub pro Monat gewährt.

Clottemans ist offenbar bereits seit dem vergangenen Freitag frei, muss sich aber neben der Fußfessel auch an andere Auflagen halten. Nach Angaben des Anwalts der Kläger darf Clottemans tagsüber arbeiten gehen. Den Rest des Tages muss sie aber zuhause verbringen. Zudem darf sie sich nicht in die Provinz Antwerpen begeben, wo die Angehörigen des Opfers leben.

Die Verurteilte gab von Anfang an zu verstehen, dass sie mit dem Mord an Els Van Doren nichts zu tun habe. Und auch die Beweislage gegen sie war eher dürftig. Doch die Geschworenen im Verfahren gegen sie waren damals der Ansicht, dass ihre Schuld feststehe. Der „Fallschirmmord“ hatte seinerzeit in Flandern für Schlagzeilen gesorgt.