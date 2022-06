Lernen im Kulturerbe: Mehrere flämische Schulen erhalten Zuschüsse für ihre historischen Gebäude

Die flämische Landesregierung macht 6,5 Mio. € frei, um Schulen, die sich in historischen und denkmalgeschützten Gebäuden befinden, restaurieren bzw. unterhalten zu können. Insgesamt können jetzt 7 Schulen in Flandern von solchen Zuschüssen profitieren. „Wir wollen unser Kulturerbe an die nachfolgenden Generationen weitergeben“, so Matthias Diependaele (N-VA), Landesminister für das Kulturerbe.