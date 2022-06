Lineas: Neue Güterzugverbindung zwischen Gent und Piadena in Italien

Mit der neuen Güterzugverbindung unterstreicht Lineas die Wichtigkeit des Italienverkehrs. Schon jetzt fahren zwischen Belgien und Italien rund 70 Lineas-Züge hin und her, doch mit der neuen Verbindung zwischen dem Interface Terminal Gent-Kluizendock im dortigen Hafen und Piadena wird jetzt eine Kapazität für 15.000 weitere Container geschaffen, die mit Güterzügen zwischen beiden Standorten unterwegs sein werden.

Für Lineas ist Piadena eine sehr interessante Bestimmung für Güterzüge von und nach Belgien. Piadena hat eine zentrale Lage im Dreieck Verona, Mailand und Bologna, wie es bei Lineas heißt: „Da das Segrate-Containerterminal stark gefragt und dadurch fast ausgeschöpft ist, ist Piadena 150 km von Mailand entfernt ein willkommener zweiter Standort in dieser Region in Italien.“

5 Züge pro Woche und pro Richtung

Die Verbindung zwischen dem North Sea Port in Gent und dem Pesanti-Terminal in Piadena startet mit 5 Fahrten in beiden Richtungen pro Woche und bisher sind rund 80 % der möglichen Kapazität auf den Zügen bereits belegt. In den Containerzügen werden vor allem chemische Stoffe, Stahl, Baustoffe, Haushaltsgeräte und Bulkware aller Art transportiert. Dazu werden verschiedene Containerarten genutzt.

Klimafreundlicher Bahntransport

Das Unternehmen stellt fest, dass immer mehr Unternehmen und Auftraggeber auf nachhaltigen und umweltfreundlichen Transport setzen, was mit der Bahn gegeben sei. Schließlich würden hier weitere 15.000 Container auf die Schiene geholt: „Das ist eine sehr gute Sache für das Klima mit 9.000 Tonnen CO² weniger, die wir jährlich aus der Luft holen.

Lineas ist das größte private Schienengüterverkehrsunternehmen in Europa mit Hauptsitz in Belgien und Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Das Unternehmen gehörte früher zur belgischen Bahngesellschaft NMBS/SNCB, wurde aber 2015 privatisiert und 2017 von B Logistics in Lineas umbenannt.