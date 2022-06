OECD: Belgien muss mehr tun, um Menschen in ein Arbeitsverhältnis zu bringen

Nach Ansicht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung können in unserem Land auch Reformen hinsichtlich bestimmter Berufsgruppen und Sektoren zielführend sein.

Die OECD richtet sich zwar nicht gegen die automatische Anpassung der Einkommen an die Lebenshaltungskosten (Index), warnt aber davor, sich darauf festzulegen, wie Corman weiter sagte: „Unsere Botschaft an die Gewerkschaften und an die Arbeitgeber ist, auch in diesen schwierigen Umständen für 2023 und danach ein verantwortungsvolles Tarifabkommen abzuschließen. Es muss zu einem Ausgleich zwischen einem gerechtfertigten Fokus auf die Kaufkraft und den Belangen der Wettbewerbsfähigkeit Belgiens kommen.“

Doch ein sogenannter Indexsprung, wie ihn gerade die Arbeitgeberverbände in Belgien fordern (siehe nebenstehenden Beitrag), braucht es dazu nicht, wie Premierminister Alexander De Croo in seiner Reaktion auf die Empfehlungen der OECD sagte: „Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist dem Verbrauchervertrauen einen weiteren Schlag zu versetzen. Lasst uns kein Chaos einer Situation hinzufügen, die schon jetzt chaotisch ist.“