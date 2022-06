Ryanair-Chef vs. belgische Gewerkschaften: "Wenn sie streiken wollen, dann sollen sie streiken"

O’Leary sagte am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Brüssel, dass es vielleicht zu einigen Problemen kommen werde, wofür er sich bereits entschuldigte: „Das wird so, wie bei den Streiks von Ende April. Niemand wird etwas merken.“

Die Gewerkschaften bei der belgischen Filiale des irischen Billigfliegers Ryanair haben eine Streikankündigung für das Bordpersonal eingereicht. Grund dafür sind die nur sehr zäh verlaufenden Tarifverhandlungen mit der Fluggesellschaft. Doch den streitbaren Ryanair-CEO scheint das nicht besonders zu beeindrucken. An einen Streik Ende Juni glaubt er nicht wirklich.

Der Impakt werde sehr klein sein, denn die meisten Flüge von und nach Belgien würden mit Maschinen geflogen, die aus anderen Ländern kommen würden: „Wenn sie streiken wollen, dann sollen sie streiken. (…) Über 60 % unserer Flüge nach Belgien werden mit Maschinen abgewickelt, die nicht in Belgien stationiert sind. Wir hoffen, in Belgien ein Abkommen abschließen zu können. Vielleicht nicht morgen, aber wohl in den kommenden Wochen.“

Unser Video unten zeigt so etwas, wie die Ruhe vor dem Sturm bei Ryanair an den belgischen Standorten der Airline. (Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter.)