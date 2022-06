Verweigern das Ausländeramt und Migrations-Staatssekretär Mahdi Einwanderern in Belgien eine Unterkunft?

In Belgien sind permanent 30.000 Aufnahmestelen für Flüchtlinge und Einwanderer vorgesehen, doch diese sind so gut wie ständig belegt. Das sorgt dafür, dass viele Asylsucher, darunter auch Familien mit Kindern, trotz offizieller Anmeldung tagelang auf der Straße leben müssen. Davon sind aber eher alleinstehende Männer betroffen. Jetzt lautet die Frage, ob dies System hat.

Einige Tageszeitungen melden in ihren Dienstagsausgaben, dass das Brüsseler Arbeitsgericht Straftaten, die Fedasil und im Kabinett von Asyl-Staatssekretär Mahdi in diesem Zusammenhang begangen haben könnten, bei der Staatsanwaltschaft angezeigt habe. Hierbei handele es sich um eine Schändung des Asylrechts.

Dem gegenüber sollen permanent rund 10.000 Aufnahmeplätze für Flüchtlinge aus der Ukraine freigehalten werden. Wenn also Staatssekretär Mahdi, ein flämischer Christdemokrat, in seinen Reaktionen feststellt, dass derzeit zu viele Asylsucher in Belgien ankommen und dass deshalb die Zahl der Aufnahmestellen sehr begrenzt ist, dann verschweigt er nach Ansicht von Flüchtlingsverbänden, dass für Ukrainer kreative Lösungen gefunden werden…