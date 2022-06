Was Flanderns Arbeitgeber dem Index entgegensetzen wollen

In diesem Jahr gab und gibt es in Belgien gleich 4 Indexanpassungen zur Erhaltung der Kaufkraft, da die Inflation nicht zuletzt durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ansteigt, wie nie zuvor. Das bedeutet, dass die Löhne und Gehälter dieses Jahr um zusammengerechnet 8 % ansteigen müssen - ein Anstieg der der auf 8 % berechneten Inflation entspricht.