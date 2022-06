Bei der Eisenbahn in Belgien gehen über 2.000 Jobs verloren

In erster Linie handelt es sich dabei um Mitarbeiter, die in Rente gehen und die nicht mehr ersetzt werden. Auch andere Abgänge werden nicht mehr ersetzt. Die Gewerkschaften sind der Ansicht, dass dies unlogisch ist, denn schon jetzt würden zahlreiche Züge aufgrund von Personalmangel ausfallen. Trotzdem wolle die NMBS/SNCB in ihren Zukunftsplänen deutlich mehr Züge fahren lassen und ihre Dienstleistungen weiter ausbauen.

Beim Bahninfrastruktur-Dienstleister Infrabel sieht die Sache etwas anders aus. Hier werden in den kommenden Jahren zahlreiche Pensionierte und natürliche Abgänge ebenfalls nicht mehr ersetzt. Gleichzeitig aber sucht Infrabel händeringend neues Personal. Da dieses aber nur schwerlich zu finden ist - Stichwort Facharbeitermangel - setzt das Bahnunternehmen zunehmend auf Automatisierung.