Belgiens größtes Windrad steht im Stahlwerk von ArcelorMittal in Gent

Der internationale Stahlkonzern ArcelorMittal hat in seinem belgischen Standort im Hafen von Gent (North Sea Port) das erste Windrad in Betrieb genommen, dass in unserem Land ohne Zuschüsse aus Bund oder Land für Ökostrom sorgt. Betreiber dieser Anlage ist ein privates Energieunternehmen. Zudem handelt es sich dabei um das größte Windrad, das in Belgien jemals aufgestellt wurde.