Mindestens 52 Fälle von Affenpocken in Belgien registriert

Laut Sciensano handelt es sich um 24 Fälle in Flandern, um 24 Fälle in Brüssel und um nur 4 Fälle in der Wallonie. Die Infizierten sind zwischen 20 und 57 Jahre alt.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind inzwischen weltweit über 1.000 Fälle von Affenpocken bekannt. Dabei handelt es sich um Fälle außerhalb des afrikanischen Kontinents, wo dieses Virus eher und öfter vorkommen kann.

Wie WHO macht sich in diesem Zusammenhang nach Angaben ihres Generaldirektors Tedros Adhanom besonders Sorgen um schwächere Personengruppen, wie Kinder oder schwangere Frauen. Europa gibt hier als Epizentrum der Affenpocken-Verbreitung mit bisher rund 1.500 Fällen in 25 Ländern.