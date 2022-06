Nations League: Die Roten Teufel gewinnen in Polen mit 0:1

Die Belgier gewannen durch ein frühes Tor von Michy Batshuayi, der in der 16. Minute das 0:1 erzielte. Doch in der zweiten Halbzeit hatten die Roten Teufel die größten Mühen, diese für das Weiterkommen so wichtigen 3 Punkte halten zu können. Polens Stürmer Swiderski hatte in der Schlussphase der Partie in Warschau gleich zweimal die Möglichkeit, auszugleichen. Doch Belgiens Keeper Simon Mignolet war zur Stelle.

Belgiens Trainer Roberto Martinez hatte Kevin De Bruyne und einige andere erfahrene Spieler zu Hause gelassen. De Bruynes Rolle als Spielmacher übernahm Youri Tielemans, der dies vor allem in der ersten Spielhälfte sehr gut machte. Nicht zuletzt gab er Batshuayi den entscheidenden Assist für dessen Treffer.

Chance zum Weiterkommen

Mit diesem 4. Spiel in der Nations League steht Belgien mit 7 Punkten auf dem 2. Platz hinter den Niederlanden, die mit 10 Zählern führen. Polen ist mit 4 Punkten Dritter und Wales trägt die Rote Laterne mit nur einem Zähler. Die Niederländer hatten vor eigenem Publikum mit 3:2 gegen die Waliser gewonnen.

Die Roten Teufel beendeten gegen Polen nach langer Zeit übrigens noch einmal ein reguläres Spiel ohne Gegentor. Am 22. September haben die Belgier Wales zu Gast und die Niederländer spielen in Polen. Noch haben die Teufel die Chance, in die Finalrunde der Nations League einzuziehen.