PFAS-Verunreinigung: Vorerst kein Klärwasser mehr für die Landwirte in der Provinz Limburg

Die flämische Wassergesellschaft Aquafin wird in diesem Sommer in einigen Regionen kein geklärtes Abfallwasser an die Landwirte abgeben. Dies liegt an einer hohen Konzentration von umweltschädlichen Stoffen in diesem Wasser, z.B. der chemische Stoff PFAS. Betroffen sind die Kläranlagen von Genk, Lanaken, Sint-Truiden, Hasselt und Bree.