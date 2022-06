Schießerei am Wochenende im Brüsseler Zentrum: Verdächtiger in Österreich festgenommen

Die österreichische Polizei hatte einen Tipp erhalten, dass sich der in Brüssel gesuchte Albanese in der Hauptstadt Wien aufhalten würde. Nach einigen Ermittlungstagen konnte die Wiener Polizei den Mann am Dienstag in einem Wohnblock im Stadtteil Donaustadt ausfindig machen und festnehmen. Damit konnte nach Angaben der Brüsseler Polizei vermieden werden, dass sich der Albaner in sein Heimatland absetzen konnte.

Der Albaner wurde mit internationalem Haftbefehl wegen Mordversuch auf offener Straße gesucht. Er hatte am Samstagabend mitten auf dem De Brouckère-Platz im Brüsseler Stadtzentrum (Foto oben) einen 43 Jahre alten Landsmann niedergeschossen. Der Mann, der von 6 Kugeln unter anderem im Rücken getroffen wurde, befindet sich noch immer in Lebensgefahr.

Da die Polizei in Brüssel weiter davon ausgeht, dass an der Schießerei am Samstag zwei Täter beteiligt waren, geht die Suche nach einem zweiten Verdächtigen weiter. Offensichtlich handelt es sich bei dem Vorfall um eine Abrechnung im albanischen Maffiamilieu.

Der festgenommene Täter und sein Opfer standen offenbar seit einiger Zeit schon miteinander auf Kriegsfuß. Schon vor dieser Schießerei soll es zwischen den beiden Clans bzw. Familien zu tödlichen Abrechnungen gekommen sein.