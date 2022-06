Steigende Coronazahlen in Belgien: Der Virologe Steven Van Gucht ist nicht wirklich beunruhigt

Wenn wir uns diese wieder steigende Coronakurve genauer ansehen, so Van Gucht, dann sieht man, dass es pro Tag zu durchschnittlich rund 1.900 Ansteckungen mit Covid-19 kommt. Das sind 15 % mehr als letzte Woche. Bei den Krankenhausaufnahmen sehen wir den gleichen Trend, nämlich ein Plus von 19 % im Wochenvergleich: „Der Anstieg erscheint recht spektakulär, doch eigentlich handelt es sich in absoluten Zahlen noch um relativ wenig Ansteckungen. Die Zahl der Krankenhauseinlieferungen ist auch nicht wirklich beunruhigend, weil der Druck auf den Gesundheitssektor beschränkt bleibt.“