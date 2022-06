Stickstoffproteste: "Demir an den Galgen" - Flanderns Umweltministerin erstattet Anzeige und steht unter Polizeischutz

Am Dienstagabend hatten Bauern in Merksplas in der Provinz Antwerpen am Rande einer Infoversammlung zur neuen und strengen Stickstoffregelung von Flanderns Umweltministerin Zuhal Demir (N-VA - Foto unten) gegen diese protestiert. Einer der protestierenden Landwirte hatte eine Puppe und unübersehbares Plakat an seinen Traktor gehängt. Darauf stand zu lesen: „Demir an den Galgen“. Die Ministerin erstatte Anzeige gegen den Landwirt und wurde umgehend vom Nationalen Sicherheitsrat unter Polizeischutz gestellt.