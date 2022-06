Wetteren in Ostflandern: Bahnarbeiter kommt bei Gleisbauarbeiten ums Leben

In Wetteren in der Provinz Ostflandern ist in der Nacht zum Mittwoch ein Bahnarbeiter bei Gleisbauarbeiten ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Die beiden Männer arbeiteten für ein Subunternehmen des belgischen Bahninfrastruktur-Dienstleisters Infrabel, als sie zu nahe an den Gleisen standen, während ein Zug vorbeifuhr.