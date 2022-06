100 km/h auf belgischen Autobahnen? Expertengremium will Vorschlag der Grünen untersuchen

Was passiert, wenn das Tempo auf belgischen Autobahnen von 120 km/h auf 100 km/h gesenkt wird? Das will die Expertengruppe, die die Bundesregierung über Lösungen für die Energiekrise und die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine berät, untersuchen. Die Temporeduzierung auf der Autobahn ist ein Vorschlag der flämischen Grünen (Groen). Deren Vertreterin in der Bundesregierung, Vize-Premierministerin Petra De Sutter, ist nicht überrascht: "Der Vorschlag wird auch in anderen Ländern ernst genommen." In Belgien selbst lehnen die flämischen Christdemokraten und Liberalen den Vorschlag ab.