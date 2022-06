Belgien zählt fast 11,6 Millionen Einwohner

Insbesondere Flandern verzeichnet einen Bevölkerungszuwachs von 45.814 Personen (+0,69 Prozent). Für die Wallonie lag die Zuwachsrate bei 0,39 Prozent, was einem Anstieg von 14.289 Personen entspricht. Brüssel registriert den Zuzug von 2.667 neuen Einwohnern (+0,22 Prozent). "Ein Prozentsatz, der im Vergleich zu den Jahren vor der Corona-Pandemie immer noch relativ gering ist", so das belgische Statistikamt.



Auf Provinzebene verzeichnet Flämisch-Brabant mit 0,98 Prozent das stärkste Bevölkerungswachstum, während in der Wallonie die Provinz Luxemburg mit 0,84 Prozent an der Spitze liegt. Im Gegensatz dazu werden in Westflandern (0,47 Prozent) und in der Provinz Lüttich (0,17 Prozent) das geringste Bevölkerungswachstum notiert.