11 Monate nach Überflutungen: Chocolatier Galler produziert wieder in Vaux-sous-Chèvremont

Die Chocolaterie Galler liegt direkt an der Weser. Der Fluss verursachte im Juli letzten Jahres verheerende Überschwemmungen in der Wallonie. In dem circa 3.500 Quadratmeter großen Werk der Schokoladenfabrik in Vaux-sous-Chèvremont stand das Wasser 1,80 Meter hoch. Nicht nur die Produktionswerkstatt, sondern auch das Geschäft in Vaux und ein Teil der Büros wurden vollkommen zerstört. Der Schaden belief sich auf 14 Millionen Euro.

Galler musste seine Aktivitäten in die Werke anderer Schokoladenhersteller verlegen. Nur wenige Wochen nach der Flut konnte die Produktion wieder aufgenommen werden. Die Chocolaterie Cavalier in Eeklo stellte einem Teil der Galler-Belegschaft ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. Auch andere Konkurrenten wie die Chocolaterie Libeert, die Manufaktur Deremiens und die Firma Fournipac halfen mit materiellen und strukturellen Ressourcen.

Heute, fast ein Jahr nach der Katastrophe, sind die Galler-Werkstätten wieder betriebsbereit. Galler hat aber auch beschlossen, in Flandern zu bleiben. Eine der Produktionslinien wird dauerhaft in den Ateliers von Cavalier in Eeklo installiert.