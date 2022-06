Streik bei Brussels Airlines: Piloten und Flugbegleiter legen Arbeit am 23., 24. und 25. Juni nieder

Auch die belgischen Mitarbeiter der irischen Fluggesellschaft Ryanair drohen mit einem Streik. "Eine Entscheidung in dieser Angelegenheit wird morgen getroffen", so die christliche Gewerkschaft. Die Ryanair-Geschäftsführung hat den belgischen Gewerkschaften zugesagt, bis dahin einen neuen Vorschlag im Rahmen der Gespräche über einen neuen Tarifvertrag (CBA) vorzulegen.



Nach Angaben des Gewerkschaftsvorsitzenden Didier Lebbe (CNE) würde ein Streik drei Tage dauern und an einem Wochenende Ende Juni oder Anfang Juli stattfinden. Die Gewerkschaften bei Ryanair in Spanien haben das Kabinenpersonal für den 24., 25., 26. und 30. Juni sowie den 1. und 2. Juli zum Streik aufgerufen. In Portugal wurde das Personal von Ryanair für den 24., 25. und 26. Juni zum Streik aufgerufen.