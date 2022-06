Uni Antwerpen empört über Äußerungen zweier Dozentinnen über Marokkaner und Juden

Im weiteren Verlauf des Gesprächs sprechen die beiden Frauen auch über orthodoxe Juden. "Das ist eine in sich geschlossene Gemeinschaft. Sie verursachen also keine Unannehmlichkeiten", ist in einem der Videos zu hören. "Sie haben ihre eigenen Schulen, ihre eigenen Biologiebücher und so weiter. Da sagt man dann, das sei asozial, das sei keine Integration. Aber dann denke ich mir: Ist es am Ende nicht einfacher, wenn die Dinge ein bisschen getrennt bleiben? Eher als dass wir unseren Unterricht ständig an jede neue Laune anpassen müssen".