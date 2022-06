Unternehmer der 2021 eingestürzten Schule in Antwerpen wusste seit 6 Monaten von Problemen mit Stabilität

Jan Buelens, Anwalt der Gewerkschaften ABVV, ACV und der vier überlebenden Opfer, bestätigt, dass der Bericht des Ingenieursbüros auch Teil der Gerichtsakte ist: "Bisher wurde auf einen Berechnungsfehler hingewiesen, aber dieses Schreiben weist nun auch auf Stabilitätsprobleme hin, die im Übrigen schon mehrfach signalisiert wurden”, so Rechtsanwalt Buelens bei VRT NWS. Auch die Arbeiter auf der Baustelle hatten Kritik an den Sicherheitsbedingungen auf der Baustelle: "Aber ihre Bedenken wurden zu keinem Zeitpunkt berücksichtigt. Das Hauptziel bestand darin, die Schule mit Höchstgeschwindigkeit für das neue Schuljahr in Ordnung zu bringen.”