Brüsseler Parlament stimmt gegen das Verbot ritueller Schlachtungen ohne Betäubung

Der Jahresbericht der Lebensmittelbanken zeigt auch, dass die Lebensmittelunternehmen im Jahr 2021 weniger Überschüsse gespendet haben (-11 Prozent). "Die starke Belebung der Produktion in Verbindung mit geringeren Lagerbeständen in der Nahrungsmittelindustrie sowie kommerzielle Aufkäufe von Nahrungsmittelüberschüssen könnten die Ursache dafür sein", glaubt Geschäftsführer Mottar.

Der Rückgang könnte jedoch durch den Kauf von Lebensmitteln kompensiert werden. "Wir hatten ein zusätzliches Budget für außergewöhnliche Einkäufe von Lebensmitteln, so dass wir die Nachfrage befriedigen konnten", sagt Mottar. So wurden fast zehn Prozent der mehr als 22.000 Tonnen verteilten Lebensmittel gekauft. Die Lebensmittelbanken sind der Ansicht, dass es ohne diese Einkäufe zu einem strukturellen Mangel an Lebensmitteln für Bedürftige gekommen wäre.