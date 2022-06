Boerenbond reicht Klage gegen das Stickstoffabkommen der Landesregierung ein

Der Berufsverband der flämischen Landwirte Boerenbond hat am Freitag eine Klage gegen das von der Landesregierung ausgearbeitete Abkommen über Stickstoffemissionen eingereicht. Die öffentliche Anhörung zu diesem Abkommen, die am 19. April begann, endet an diesem Freitag. "Ich wage zu hoffen, dass die flämische Regierung unsere Klage ernst nimmt", kommentierte der Vorsitzende des Bauernverbands, Lode Ceyssens, die Initiative.