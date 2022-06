Gaia reagiert erleichtert: erste "Tierschutzhühner" in den Regalen der Supermärkte

Die ersten Produkte von so genannten "Tierschutzhühnern" liegen jetzt in den Regalen von vier Supermarktketten in Belgien. Sie stammen von Hühnern, bei deren Zucht die verschiedenen Tierschutzkriterien in der Nutztierhaltung (Better Chicken Commitment, BCC) erfüllt werden. Mit diesem ersten Schritt wollen die Supermarktketten schließlich alle Masthühnererzeugnisse, zumindest was frische und tiefgekühlte Produkte betrifft, aus den Regalen verbannen.