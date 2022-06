Gericht untersuchte 14 Todesfälle und 24 Hirntrauma in Kinderkrippen in den letzten 5 Jahren

In den vergangenen fünf Jahren hat das Gericht 14 Todesfälle und 24 Hirntrauma bei Kindern untersucht, die mit einem Vorfall in einer Kinderkrippe in Verbindung gebracht wurden. Das geht aus Informationen hervor, die die Mitglieder des Untersuchungsausschusses für Kinderbetreuung einsehen konnten. In zwei Fällen führten die Ermittlungen auch zu einer Verurteilung. "Dass die Zahlen so hoch sind, hat mich schockiert", sagte die flämische Abgeordnete Freya Saeys (Open VLD), Mitglied des Ausschusses.