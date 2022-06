Menschliches Versagen ist die Ursache für den Vorfall auf einer Brücke in Leuven

In der Zwischenzeit wurde auch der Betrieb der Ampelanlage auf der Brücke angepasst. "Offenbar führte die Einstellung der Ampeln häufig zu Staus. Das stellt natürlich eine Gefahr dar, wenn die Brücke für ein ankommendes Schiff aufgehen muss. Der Schleusenwächter arbeitet auch heute noch in derselben Verantwortungsfunktion: “Der Mitarbeiter war geschockt, aber er arbeitet immer noch in der gleichen Position für uns. Natürlich hat er das nicht mit Absicht getan", sagt Peelaerts.

Die Familie hat inzwischen eine Entschädigung erhalten. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Leuven sind noch nicht abgeschlossen. Es ist daher möglich, dass der Fall von einem Justizvollzugsbeamten weiterverfolgt wird.