Nach Salmonellen im April: Ferrero-Fabrik in Arlon darf Betrieb wiederaufnehmen

Die Ferrero-Fabrik in Arlon war am 8. April geschlossen worden, weil mehrere Verbraucher nach dem Verzehr von Kinderschokoladenprodukten an einer Salmonellenvergiftung erkrankt waren. Die Betriebsgenehmigung ist vorläufig nur drei Monate lang gültig. In dieser Zeit werden alle Produkte und Rohstoffe analysiert, bevor sie auf den Markt kommen.