Es bleibt sehr heiß am Samstag: Höchstwerte von 30 bis 35°C

Im Landesinneren werden die Höchstwerte zwischen 30 und 35°C liegen, sehr lokal vielleicht etwas höher. Die höchsten Temperaturen werden im Osten und Süden des Landes gemessen. Im Landesinneren weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. An der See und später im Nordwesten des Landes dreht der Wind allmählich auf Nord und wird im Allgemeinen mäßig bis ziemlich stark.

Der Abend zunehmend bewölkt im Westen, und es können leichte Regenfälle oder Schauer fallen, aber die Gewitter könnten über der Nordsee bleiben. In der Nacht bleibt es überall trocken, aber vor allem in der Landesmitte können sich tiefe Wolken entwickeln. Die Tiefstwerte liegen bei etwa 14°C im Westen, 15 bis 16°C in der Landesmitte, während es im Südosten nicht kälter als 22 oder 23°C wird.

Am Sonntag in der Morgendämmerung sind im äußersten Westen bereits einige Niederschläge (Gewitter) möglich. Im Laufe der Stunden breiten sich diese Regenperioden oder Schauer, die manchmal von Gewittern begleitet werden, auf die anderen Regionen aus. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 oder 17°C an der Küste, 20 bis 22°C in der Landesmitte, 24 bis 27°C in den östlichen Ardennen und bis zu 32°C in Belgisch-Lothringen.