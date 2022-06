In Oslo stiehlt Belgiens Thronfolgerin Elisabeth die Show

Ingrid Alexandra, die Tochter von Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit, wurde im Januar 18 Jahre alt, was in Norwegen bedeutet, dass sie volljährig ist, aber wegen Corona war dann ein großes Fest mit ausländischen Gästen unmöglich. Mit viermonatiger Verspätung fand Freitagabend im Königlichen Palast in Oslo endlich ein Galadinner mit allem Drum und Dran statt.

Amalia (18) unternahm ihre erste offizielle Reise als niederländische Prinzessin von Oranien. Nicht so Elisabeth (20): Sie war bereits mit Königin Mathilde auf einer humanitären Mission in Kenia und nahm an der Beerdigung des ehemaligen Großherzogs Jean von Luxemburg (Ehemann der verstorbenen Prinzessin Josephine Charlotte, Schwester von König Albert und Baudouin) teil.

Amalia befand sich in Begleitung ihrer Eltern, König Willem-Alexander und Königin Máxima. Elisabeth war mit Königin Mathilde allein. König Philippe hatte andere Termine: Am Samstag besucht er die belgischen Soldaten in Rumänien, an der Grenze zur Ukraine.